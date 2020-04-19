rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Новые пропуска для работающих горожан введут в Ростове

19 апреля 2020, 13:28
Фото: https://pixabay.com
Водителям в Ростове-на-Дону с 23 апреля придется получать новые пропуска для свободного передвижения, заявил глава региона Василий Голубев.

Нововедения были утверждены в воскресенье, соответствующие изменения внесли в постановление правительства. С 23 апреля выехать их города и вернуться в него можно будет только по новым пропускам.

«Разрешения получат предприниматели и сотрудники компаний, чья деятельность сейчас не запрещена. Оформить новые пропуска можно в период с 20 по 22 апреля», — сказано в сообщении.

Отмечается, что оформление будет проходить в городской администрации. Также губернатор напомнил муниципалитетам о необходимости работы со всеми местными жителями, которые приехали из других регионов.

Добавим, что сейчас в области зарегистрировано 232 случая заболевания коронавирусом.

Материалы по теме
Более 200 жителей Ростовской области заразились коронавирусомОзвучены города с новыми заболевшими коронавирусом в Ростовской областиЕще 12 больных с коронавирусом выявили в Ростове
#Новости#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Сегодня, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Сегодня, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Сегодня, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Сегодня, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Сегодня, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Сегодня, 13:28