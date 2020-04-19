Новые пропуска для работающих горожан введут в Ростове

Нововедения были утверждены в воскресенье, соответствующие изменения внесли в постановление правительства. С 23 апреля выехать их города и вернуться в него можно будет только по новым пропускам.
«Разрешения получат предприниматели и сотрудники компаний, чья деятельность сейчас не запрещена. Оформить новые пропуска можно в период с 20 по 22 апреля», — сказано в сообщении.
Отмечается, что оформление будет проходить в городской администрации. Также губернатор напомнил муниципалитетам о необходимости работы со всеми местными жителями, которые приехали из других регионов.