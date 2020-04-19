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Posted 19 апреля 2020, 07:29

Published 19 апреля 2020, 07:29

Modified 17 сентября 2022, 16:59

Updated 17 сентября 2022, 16:59

Подготовленную к параду Победы технику ЮВО отправили на хранение

19 апреля 2020, 07:29
Сюжет
Коронавирус
В Южном военное округе на хранение отправили военную технику, которую планировали задействовать в параде Победы, сообщили в ЮВО.

Напомним, в Новочеркасске и Ростове-на-Дону решили перенести парад в честь Дня Победы. Это связано с распространением коронавирусной инфекции.

Некоторые из запланированных мероприятий будут проводиться в усеченном варианте. Вместе с этим специалисты проконтролируют соблюдение санитарных норм.

«Боевая техника, подготовленная к параду в 10 гарнизонах ЮВО, будет поставлена на временное хранение», — сказано в сообщении.

Отмечается, что с мест тренировок уберут 400 единиц техники. Она будет храниться в воинских частях.

Известно, что все боевые машины будут укрыты тентами. Запланировано плановое обслуживание имеющейся техники.

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#Общество#Коронавирус#Новости
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