Подготовленную к параду Победы технику ЮВО отправили на хранение

Напомним, в Новочеркасске и Ростове-на-Дону решили перенести парад в честь Дня Победы. Это связано с распространением коронавирусной инфекции.
Некоторые из запланированных мероприятий будут проводиться в усеченном варианте. Вместе с этим специалисты проконтролируют соблюдение санитарных норм.
«Боевая техника, подготовленная к параду в 10 гарнизонах ЮВО, будет поставлена на временное хранение», — сказано в сообщении.
Отмечается, что с мест тренировок уберут 400 единиц техники. Она будет храниться в воинских частях.
Известно, что все боевые машины будут укрыты тентами. Запланировано плановое обслуживание имеющейся техники.