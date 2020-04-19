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Posted 19 апреля 2020, 15:41

Published 19 апреля 2020, 15:41

Modified 17 сентября 2022, 16:59

Updated 17 сентября 2022, 16:59

Полицейские разыскивают сбежавшего из под карантина жителя Шахт с коронавирусом

19 апреля 2020, 15:41
Сюжет
Коронавирус
В Ростовской области житель города Шахты с положительным предварительным анализом на COVID-19 сбежал из больницы, подтвердили в пресс-центре по информированию жителей региона о ситуации по коронавирусу.

Мужчина 1957 года рождения покинул больницу в городе Шахты, несмотря на положительный предварительный тест на коронавирус. Полиция объявила беглеца в розыск.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят мероприятия, которые направлены на установление местонахождения гражданина.

По данным на 19 апреля в Ростовской области зарегистрировано 35 новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности в регионе выявлено 232 случая заболевания, 13 пациентов выздоровели.

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#Коронавирус#Новости
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