Полицейские разыскивают сбежавшего из под карантина жителя Шахт с коронавирусом

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В Ростовской области житель города Шахты с положительным предварительным анализом на COVID-19 сбежал из больницы, подтвердили в пресс-центре по информированию жителей региона о ситуации по коронавирусу.

Мужчина 1957 года рождения покинул больницу в городе Шахты, несмотря на положительный предварительный тест на коронавирус. Полиция объявила беглеца в розыск. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят мероприятия, которые направлены на установление местонахождения гражданина. По данным на 19 апреля в Ростовской области зарегистрировано 35 новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности в регионе выявлено 232 случая заболевания, 13 пациентов выздоровели. Материалы по теме Озвучены города с новыми заболевшими коронавирусом в Ростовской области Еще 12 больных с коронавирусом выявили в Ростове