Полицейские разыскивают сбежавшего из под карантина жителя Шахт с коронавирусом

Posted 19 апреля 2020, 15:41
Published 19 апреля 2020, 15:41
Modified 17 сентября 2022, 16:59
Updated 17 сентября 2022, 16:59
Мужчина 1957 года рождения покинул больницу в городе Шахты, несмотря на положительный предварительный тест на коронавирус. Полиция объявила беглеца в розыск.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят мероприятия, которые направлены на установление местонахождения гражданина.
По данным на 19 апреля в Ростовской области зарегистрировано 35 новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности в регионе выявлено 232 случая заболевания, 13 пациентов выздоровели.