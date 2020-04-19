Спасатели в Ростове убрали десятки упавших деревьев

Всего за сутки поступила 41 заявка о рухнувших деревьях и сломанных ветках. Еще 19 звонков спасателям были связаны с обрушенными и поврежденными конструкциями.
Больше всего деревьев рухнули в Октябрьском районе, всего зарегистрировали 17 случаев. В Ворошиловском и Ленинском районе упали еще несколько растений, в том числе на припаркованный транспорт.
Кроме того, оказались повреждены рекламные конструкции и фрагментов крыш.
Добавим, что в воскресенье в Ростовской области ожидаются заморозки с температурой до минус 5 градусов.