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Спасатели в Ростове убрали десятки упавших деревьев

19 апреля 2020, 06:38
Фото: https://rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону спасатели распилили свыше 40 деревьев, которые упали из-за сильного ветра, сообщили в городской администрации.

Всего за сутки поступила 41 заявка о рухнувших деревьях и сломанных ветках. Еще 19 звонков спасателям были связаны с обрушенными и поврежденными конструкциями.

Больше всего деревьев рухнули в Октябрьском районе, всего зарегистрировали 17 случаев. В Ворошиловском и Ленинском районе упали еще несколько растений, в том числе на припаркованный транспорт.

Кроме того, оказались повреждены рекламные конструкции и фрагментов крыш.

Добавим, что в воскресенье в Ростовской области ожидаются заморозки с температурой до минус 5 градусов.

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#Новости#Происшествия
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