Стало известно расписание вывозного авиарейса из Бангкока в Ростов

Самолет вылетит 21 апреля в 17.00 и вначале он приземлится в Сочи. После этого продолжится полет до Ростова.
«Попасть на рейс могут только российские граждане, живущие в Ростовской области или Краснодарском крае», — сказано в сообщении.
Добавим, что в Ростовской области количество заболевших увеличивается ежедневно. В данный момент зарегистрировано 197 случаев заболевания.
Также среди зараженных есть несовершеннолетние. Стало известно, что на борьбу с коронавирусом область получит еще 1 миллиард рублей.