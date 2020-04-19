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Стало известно расписание вывозного авиарейса из Бангкока в Ростов

19 апреля 2020, 03:01
Фото: https://pixabay.com
Жители Ростовской области, которые из-за ситуации с коронавирусом застряли в Таиланде, смогут вернуться домой спецрейсом, заявили в Минкомсвязи.

Самолет вылетит 21 апреля в 17.00 и вначале он приземлится в Сочи. После этого продолжится полет до Ростова.

«Попасть на рейс могут только российские граждане, живущие в Ростовской области или Краснодарском крае», — сказано в сообщении.

Добавим, что в Ростовской области количество заболевших увеличивается ежедневно. В данный момент зарегистрировано 197 случаев заболевания.

Также среди зараженных есть несовершеннолетние. Стало известно, что на борьбу с коронавирусом область получит еще 1 миллиард рублей.

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#Новости#Коронавирус#Илья Ульянов#Общество
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