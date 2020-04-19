Таксисты в Батайске устроили забастовку из-за низких заработков

В субботу сразу несколько водителей «Яндекс.Такси» собрались в одном месте и не принимали заказы. Их не устраивает, что стоимость минимального заказа составляет 90 рублей.
Некоторые пользователи в комментариях предложили таксистам перейти на другую работу, в том числе на завод. По их словам, если не нравится работа, то надо ее менять.
«А что народу делать? В такси идут не от хорошей жизни, кому нужно катать людей за эти копейки? Правильно мужики делают. А так за машину план 1,5 тысячи рублей отдай, на 1 тысячу заправься, а домой что? Много не накатаешь с заказами по 90р. Я понимаю, если бы таких заказов был шквал», — прозвучало в комментариях.