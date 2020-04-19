Тотальную проверку вернувшихся из других регионов ввели в Ростовской области

Это люди, которые работали за пределами области, а сейчас возвращаются домой из-за приостановки предприятий. Всех прибывших без исключения проверят на наличие коронавирусной инфекции.
«Каждый муниципалитет должен работать с каждым человеком, а в случае необходимости взаимодействовать с медицинскими работниками», — отметил губернатор.
При этом Голубев подчеркнул, что необходимо учесть всех людей, которые имели возможность контактировать с другими, не только находясь на территории Ростовской области.
Кроме того, в своем видеообращении губернатор озвучил ужесточение мер по передвижению по Ростову, которые начнут действовать с 23 апреля.