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Тотальную проверку вернувшихся из других регионов ввели в Ростовской области

19 апреля 2020, 12:54
Фото: pixabay.com
В ближайшее время из других регионов в Ростовскую область вернутся около семи тысяч местных жителей, сообщил губернатор Дона Василий Голубев.

Это люди, которые работали за пределами области, а сейчас возвращаются домой из-за приостановки предприятий. Всех прибывших без исключения проверят на наличие коронавирусной инфекции.

«Каждый муниципалитет должен работать с каждым человеком, а в случае необходимости взаимодействовать с медицинскими работниками», — отметил губернатор.

При этом Голубев подчеркнул, что необходимо учесть всех людей, которые имели возможность контактировать с другими, не только находясь на территории Ростовской области.

Кроме того, в своем видеообращении губернатор озвучил ужесточение мер по передвижению по Ростову, которые начнут действовать с 23 апреля.

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