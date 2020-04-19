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Центральный рынок в Таганроге закроют из-за нарушений во время пандемии

19 апреля 2020, 19:05
Фото: pixabay.com
В Таганроге будет приостановлена деятельность АО «Центральный рынок», сообщил глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий.

По словам Лисицкого, рынок будет закрыт из-за многочисленных нарушений санитарных требований. Он пояснил, что 16 апреля руководство всех организаций торговли в городе, включая федеральных ритейлеров и четырех городских рынков, получили уведомления о необходимости соблюдения санитарных норм в нынешних условиях.

«К сожалению, реакция на требования принять меры по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности не у всех руководителей была достаточной, а у иных — не совсем адекватной. Например, руководство управляющей компании Центрального рынка не приняло действенных мер и попыталось переложить ответственность непосредственно на предпринимателей и реализаторов рынка. В дальнейшем предпринята попытка вывести ситуацию в общественно-политическую плоскость», — говорится в сообщении главы города.

В связи с этим Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом рекомендовал управляющей компании АО «Центральный рынок» приостановить деятельность для устранения санитарно-эпидемиологических нарушений и создать безопасные условия для посещения и работы рынка.

Информация Таганрогского Роспотребнадзора и руководителей рынков города о санитарно-эпидемиологической обстановке и принимаемых мерах будет рассмотрена 20 апреля на заседании Оперативного штаба.

Ранее власти Ростовской области опровергли информацию о закрытии оптового рынка «Алмаз» в Ростове.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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