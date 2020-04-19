Центральный рынок в Таганроге закроют из-за нарушений во время пандемии

По словам Лисицкого, рынок будет закрыт из-за многочисленных нарушений санитарных требований. Он пояснил, что 16 апреля руководство всех организаций торговли в городе, включая федеральных ритейлеров и четырех городских рынков, получили уведомления о необходимости соблюдения санитарных норм в нынешних условиях.
«К сожалению, реакция на требования принять меры по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности не у всех руководителей была достаточной, а у иных — не совсем адекватной. Например, руководство управляющей компании Центрального рынка не приняло действенных мер и попыталось переложить ответственность непосредственно на предпринимателей и реализаторов рынка. В дальнейшем предпринята попытка вывести ситуацию в общественно-политическую плоскость», — говорится в сообщении главы города.
В связи с этим Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом рекомендовал управляющей компании АО «Центральный рынок» приостановить деятельность для устранения санитарно-эпидемиологических нарушений и создать безопасные условия для посещения и работы рынка.
Информация Таганрогского Роспотребнадзора и руководителей рынков города о санитарно-эпидемиологической обстановке и принимаемых мерах будет рассмотрена 20 апреля на заседании Оперативного штаба.