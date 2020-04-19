Центральный рынок в Таганроге закроют из-за нарушений во время пандемии

«К сожалению, реакция на требования принять меры по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности не у всех руководителей была достаточной, а у иных — не совсем адекватной. Например, руководство управляющей компании Центрального рынка не приняло действенных мер и попыталось переложить ответственность непосредственно на предпринимателей и реализаторов рынка. В дальнейшем предпринята попытка вывести ситуацию в общественно-политическую плоскость», — говорится в сообщении главы города.