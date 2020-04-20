Евгений Титов провел онлайн-встречу с предпринимателями ЮФО и СКФО

Во встрече участвовали председатель банка Евгений Титов и его заместитель, выступающая куратором корпоративного блока, Ирина Ткаченко.
На видеоконференции прошло общение с 80 важнейшими клиентами из разнообразных сфер бизнеса. На встрече представители аграрной, строительной, туристической, торговой отраслей обсудили антикризисные меры поддержки, реализуемые в эти дни Сбербанком. Эту встречу предложил Сбербанк, который в настоящее время выстроил активное партнерство на Юге России и Северном Кавказе с более чем 280 тысячами предпринимателей.
«Цель таких мероприятий — не только рассказать о том, как банк сегодня поддерживает бизнесменов, но и услышать, в каких инструментах сегодня есть дефицит. Мы находимся в непрерывном диалоге с властями по вопросу доработки мер поддержки, с учетом специфики региона и отрасли. Сбербанк готов быстро реагировать на изменения рыночной ситуации. Мы на 100% обеспечиваем работу в офисах и посредством удаленных сервисов. В индивидуальном порядке рассматриваем вопросы от каждого клиента по реструктуризации, предоставлению кредитных каникул, льгот и финансирования», — пояснил Евгений Титов.
Участниками встречи также было выражено общее мнение по поводу того, что период, который настанет после ограничительных мер, может стать весьма трудным. Именно по этой причины сейчас актуальным выступает взаимодействие, направленное на стимулирование оживления различных направлений экономики в условиях застоя.
По результатам встречи представители бизнес-сообщества поблагодарили за возможность открытой беседы с финансовой организацией, и озвучили некоторые предложения, которые помогут в разработке наиболее эффективных меры поддержки для целых направлений.
Уже в ближайшей перспективе в банке планируют расширить данный формат, уделив внимание каждой экономической отрасли отдельно.
Сегодня Сбербанк — крупнейший налогоплательщик и основной банковский институтом ЮФО и СКФО. Объемы налоговых отчислений в прошедшем году достигли 12 млрд рублей. На территории действует более 1,6 тыс. отделений и свыше девяти тысяч устройств самообслуживания. Сбербанк является крупнейшим работодателем страны: в подразделениях банка трудится более 20 тысяч сотрудников.