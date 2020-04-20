Евгений Титов провел онлайн-встречу с предпринимателями ЮФО и СКФО

«Цель таких мероприятий — не только рассказать о том, как банк сегодня поддерживает бизнесменов, но и услышать, в каких инструментах сегодня есть дефицит. Мы находимся в непрерывном диалоге с властями по вопросу доработки мер поддержки, с учетом специфики региона и отрасли. Сбербанк готов быстро реагировать на изменения рыночной ситуации. Мы на 100% обеспечиваем работу в офисах и посредством удаленных сервисов. В индивидуальном порядке рассматриваем вопросы от каждого клиента по реструктуризации, предоставлению кредитных каникул, льгот и финансирования», — пояснил Евгений Титов.