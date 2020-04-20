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Главврач ростовского центра гигиены объяснил, на какой день проявляется COVID-19

20 апреля 2020, 11:34
Фото: pexels.com
О длительности инкубационного периода коронавируса рассказал главврач Центра гигиены и эпидемиологии в Ростовской области Гарри Карпущенко.

По словам Карпущенко, положительный анализ тест показывает на десятый день после контакта с больным. У многих находящихся под медицинским наблюдением брали анализ в первый день после контакта и он показывал отрицательный результат. «Но на 10-й день все тесты их становились положительными. Значит, есть уже понимание об инкубационном периоде», — отметил Карпущенко.

Кроме того, главврач Центра рассказал, возможна ли мутация коронавируса до такой степени, чтобы его мог не обнаружить тест. По словам Карпущенко, мутировать настолько, чтобы изменился род вируса, COVID-19 не сможет, поэтому используемые тесты на 100% надежны.

В Центре гигиены и эпидемиологии каждый день проводят 700–800 исследований на новую коронавирусную инфекцию, используя при этом тест-системы, разработанные в Новосибирске и опробованные в Китае.

Напомним, уровень заболеваемости коронавирусом в Ростовской области за выходные вырос вдвое.

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