Главврач ростовского центра гигиены объяснил, на какой день проявляется COVID-19

По словам Карпущенко, положительный анализ тест показывает на десятый день после контакта с больным. У многих находящихся под медицинским наблюдением брали анализ в первый день после контакта и он показывал отрицательный результат. «Но на 10-й день все тесты их становились положительными. Значит, есть уже понимание об инкубационном периоде», — отметил Карпущенко.
Кроме того, главврач Центра рассказал, возможна ли мутация коронавируса до такой степени, чтобы его мог не обнаружить тест. По словам Карпущенко, мутировать настолько, чтобы изменился род вируса, COVID-19 не сможет, поэтому используемые тесты на 100% надежны.
В Центре гигиены и эпидемиологии каждый день проводят 700–800 исследований на новую коронавирусную инфекцию, используя при этом тест-системы, разработанные в Новосибирске и опробованные в Китае.