Главврач ростовского центра гигиены объяснил, на какой день проявляется COVID-19

По словам Карпущенко, положительный анализ тест показывает на десятый день после контакта с больным. У многих находящихся под медицинским наблюдением брали анализ в первый день после контакта и он показывал отрицательный результат. «Но на 10-й день все тесты их становились положительными. Значит, есть уже понимание об инкубационном периоде», — отметил Карпущенко.