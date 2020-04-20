Госдума внесет в Гражданский кодекс поправки о соседских правах

По словам Николаева, отсутствие соседского права очень часто становится камнем преткновения в вопросах, которые нельзя разрешить с помощью Земельного кодекса.
Соседские отношение - это, прежде всего, отношения между людьми, которые живут по соседству. Россия - многонациональная страна, и при разработке соответствующих поправок в законодательство нужно учесть региональные особенности и много других нюансов, отметил депутат.
Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что в поправках в Гражданский кодекс предполагается прописать соседские права. Будут установлены нормативы на запахи, дым, копоть, шум, вибрации, доносящиеся с соседнего участка.