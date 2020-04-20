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Госдума внесет в Гражданский кодекс поправки о соседских правах

20 апреля 2020, 19:14
Фото: minsvyaz.ru
Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев рассказал, что новые поправки в Гражданский кодекс предполагают введение соседских прав.

По словам Николаева, отсутствие соседского права очень часто становится камнем преткновения в вопросах, которые нельзя разрешить с помощью Земельного кодекса.

Однако инициатива требует от судебной системы взвешенного и грамотного подхода, сообщает RT.

Соседские отношение - это, прежде всего, отношения между людьми, которые живут по соседству. Россия - многонациональная страна, и при разработке соответствующих поправок в законодательство нужно учесть региональные особенности и много других нюансов, отметил депутат.

Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что в поправках в Гражданский кодекс предполагается прописать соседские права. Будут установлены нормативы на запахи, дым, копоть, шум, вибрации, доносящиеся с соседнего участка.

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