Медики получают новые автомобили от волонтерских центров

Больше всего машин было передано поликлиникам и больницам Москвы и Подмосковья. Именно здесь наиболее напряженная ситуация с заболеваемостью COVID-19. Все новые автомобили несут на себе хэштег #Спасибоврачам. На них медиков доставляют к заболевшим, а также отвозят в места отдыха после завершения смен, сообщает kursdela.biz.