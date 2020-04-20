Медики получают новые автомобили от волонтерских центров

Больше всего машин было передано поликлиникам и больницам Москвы и Подмосковья. Именно здесь наиболее напряженная ситуация с заболеваемостью COVID-19. Все новые автомобили несут на себе хэштег #Спасибоврачам. На них медиков доставляют к заболевшим, а также отвозят в места отдыха после завершения смен, сообщает kursdela.biz.
Как отметил главврач Городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве Валерий Вечорко, медики сейчас делают все от них зависящее, чтобы остановить пандемию. В такой обстановке им очень нужна помощь правительства, политиков, бизнеса.
«"Единая Россия» передала автомобили. Любая помощь сейчас — по цене жизни. Сегодня все мы как один встали плечом к плечу в борьбе с вирусом. Только так, сообща, мы сможем все преодолеть», — подчеркнул Вечорко.
В свою очередь секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак заявил, что транспорта для медработников не хватает не только в столице. Это проблема большинства регионов России.
«Мы решили направить часть средств на закупку транспорта для того, чтобы снять эту нагрузку с транспортных хозяйств региональных департаментов здравоохранения», — заявил Турчак.
Следует отметить, что автомобили приобретены на средства, которые удалось сэкономить, сократив управленческие расходы партии и затраты на предстоящие выборы.
Как сообщает официальный партийный сайт er.ru, новые машины с хэштегом #Спасибоврачам уже возят медиков в Алтайском и Краснодарском краях, Чувашии, ХМАО и других регионах. Сейчас передача транспорта завершается в Сибири и на Дальнем Востоке.
Для медицинских учреждений Ростовской области приобрело два автомобиля региональное отделение «Единой России». Транспорт в постоянное пользование получили городская больница № 20 в Ростове-на-Дону и специализированная инфекционная больница в Новочеркасске. Об этом рассказал секретарь регионального отделения партии, председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.
Автомобили приобретены на средства, сэкономленные партией при сокращении управленческих расходов и затрат на подготовку к выборам. Сегодня один из них задействован, в частности, в транспортировке биоматериала для исследований.
Ранее депутаты Законодательного собрания Ростовской области от «Единой России» приняли решение о начале работы в качестве волонтеров. Одной из форм этой деятельности стала передача автомобилей с водителями в распоряжение больниц и поликлиник на требуемый срок. К настоящему времени от депутатов-единороссов передано уже 60 автомобилей, и эта работа продолжается.
«В нынешних условиях количество вызовов врачей на дом существенно возросло. Автомобили помогут осуществить дополнительные выезды к людям, которым нужны осмотр и консультация медицинского специалиста», — подчеркнул Александр Ищенко.