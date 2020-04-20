На проведение фуршета в честь Дня Победы в Ростовской области выделили 500 тыс рублей

Фуршет на 500 персон проведут 7 мая, исполнителю необходимо будет найти в центре Ростова помещение площадью не менее 500 квадратных метров, оформить зал живыми цветами, столы покрыть белыми скатертями и сервировать однотипной посудой.
Кроме того, подрядчик будет заниматься приготовлением или доставкой пищи, в меню указаны 17 блюд и безалкогольные напитки.
Электронный аукцион по выбору подрядчика проведут 24 апреля.
Напомним, из-за ситуации с коронавирусом в Ростове и Новочеркасске на неопределенный срок отложили проведение парадов Победы, а задействованную в них военную технику отправили на хранение.