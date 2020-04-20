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Первый энергоблок Ростовской АЭС запустили в работу после ремонта

20 апреля 2020, 09:29
Фото: rosenergoatom.ru
В Волгодонске на Ростовской АЭС включили в сеть энергоблок № 1, который находился на ремонте, сообщили в городской администрации.

Энергоблок запустили в ночь на понедельник после планового ремонта. Работы растянулись на 43 дня, они были выполнены в полном объеме.

Специалисты провели несколько видов работ, в том числе капремонт реакторной установки энергоблока и ремонт основного оборудования реакторной установки. Участие принимали в том числе сотрудники сторонних предприятий.

«Сейчас все четыре энергоблока работают в проектном режиме. Радиационный фон не менялся», — уточнили в мэрии.

Ранее появилась информация, что срок эксплуатации четвертого энергоблока на Ростовской АЭС закончится в 2048 году.

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