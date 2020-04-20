Первый энергоблок Ростовской АЭС запустили в работу после ремонта

Энергоблок запустили в ночь на понедельник после планового ремонта. Работы растянулись на 43 дня, они были выполнены в полном объеме.
Специалисты провели несколько видов работ, в том числе капремонт реакторной установки энергоблока и ремонт основного оборудования реакторной установки. Участие принимали в том числе сотрудники сторонних предприятий.
«Сейчас все четыре энергоблока работают в проектном режиме. Радиационный фон не менялся», — уточнили в мэрии.
Ранее появилась информация, что срок эксплуатации четвертого энергоблока на Ростовской АЭС закончится в 2048 году.