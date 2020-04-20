Петербургский горный университет провел дистанционный форум молодых ученых

В рамках конкурса прошло 17 параллельных секционных заседаний. Тема «Актуальные проблемы и противоречия развития современного общества» оказалась самой востребованной, при том, что в 2020 году она была заявлена впервые. Она собрала 324 слушателей. Кроме этого, самыми посещаемым оказались темы «Информационно-телекоммуникационные технологии и цифровая трансформация» и «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений».