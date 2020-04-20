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Петербургский горный университет провел дистанционный форум молодых ученых

20 апреля 2020, 13:08
Фото: spmi.ru
Всероссийский конкурс ученых «Актуальные проблемы недропользования» в этом году был проведен в дистанционном формате из-за пандемии коронавируса. Санкт-Петербургский горный университет стал одним из его организаторов.

Как пишет forpost-sz.ru., в первый раз за 18 лет научные проекты были представлены докладчиками из дома с помощью прямой интернет-трансляции. Участниками мероприятия стали 800 человек, а слушателями презентаций - около полутора тысяч.

В рамках конкурса прошло 17 параллельных секционных заседаний. Тема «Актуальные проблемы и противоречия развития современного общества» оказалась самой востребованной, при том, что в 2020 году она была заявлена впервые. Она собрала 324 слушателей. Кроме этого, самыми посещаемым оказались темы «Информационно-телекоммуникационные технологии и цифровая трансформация» и «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений».

Как отметил ректор университета Владимир Литвиненко, эффект от мероприятия намного превзошел ожидания. Работы впервые представлялись в онлайн-формате, однако на качество это не повлияло. Исследователи могли участвовать в дискуссиях, а также услышать мнение экспертов.

По словам Литвиненко, форум уже 18 лет является трамплином в профессию и науку как для студентов, так и для аспирантов. Очень важно, что конкурс прошел, несмотря на период самоизоляции.

Больше всего побед в этом году было у студентов и аспирантов МИСиСа, Санкт-Петербургского горного университета, Тюменского индустриального института и Уфимского нефтяного технического университета. Каждый победитель сможет опубликовать статью в сборнике издательства CRC-Press (Голландия) и стать участником международного этапа форума в июне.

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