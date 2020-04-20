Петербургский горный университет провел дистанционный форум молодых ученых

Как пишет forpost-sz.ru., в первый раз за 18 лет научные проекты были представлены докладчиками из дома с помощью прямой интернет-трансляции. Участниками мероприятия стали 800 человек, а слушателями презентаций - около полутора тысяч.
В рамках конкурса прошло 17 параллельных секционных заседаний. Тема «Актуальные проблемы и противоречия развития современного общества» оказалась самой востребованной, при том, что в 2020 году она была заявлена впервые. Она собрала 324 слушателей. Кроме этого, самыми посещаемым оказались темы «Информационно-телекоммуникационные технологии и цифровая трансформация» и «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений».
Как отметил ректор университета Владимир Литвиненко, эффект от мероприятия намного превзошел ожидания. Работы впервые представлялись в онлайн-формате, однако на качество это не повлияло. Исследователи могли участвовать в дискуссиях, а также услышать мнение экспертов.
По словам Литвиненко, форум уже 18 лет является трамплином в профессию и науку как для студентов, так и для аспирантов. Очень важно, что конкурс прошел, несмотря на период самоизоляции.
Больше всего побед в этом году было у студентов и аспирантов МИСиСа, Санкт-Петербургского горного университета, Тюменского индустриального института и Уфимского нефтяного технического университета. Каждый победитель сможет опубликовать статью в сборнике издательства CRC-Press (Голландия) и стать участником международного этапа форума в июне.