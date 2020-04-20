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Пушков предложил замглаве краснодарского минздрава самой шить бахилы

20 апреля 2020, 14:40
Фото: council.gov.ru
Сенатор России Алексей Пушков критично высказался относительно действий замглавы минздрава Краснодарского края Валентину Игнатенко, касающихся попытки заставить врачей самостоятельно шить бахилы.

Газета «Известия» пишет, что со слов Пушкова, задачей замминистра здравоохранения Краснодарского края является снабжение врачей бахилами и защитными средствами. Если же не может справиться с этим, тогда пусть сама и шьет.

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