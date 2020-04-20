Рассадником инфекции назвал пункты выдачи пропусков в Ростове губернатор области

Жители Ростова пожаловались на огромные очереди перед пунктами по выдаче новых пропусков, на что сразу же отреагировал глава региона.
«В условиях эпидемической угрозы каждая очередь — потенциальный рассадник инфекции. Ни о каком социальном дистанцировании, судя по фотографиям в СМИ, не может идти и речи. Люди в них подвергаются риску заражения коронавирусной инфекцией», — прокомментировал ситуацию Василий Голубев.
Такую организацию глава региона назвал обнулением всей проделанной профилактической работы и поручил в кратчайшие сроки привести пункты в соответствие с санитарными требованиями.
В частности, властям Ростова необходимо увеличить количество пунктов по выдаче новых пропусков, организовать работу многоканальных телефонов для записи на получение бланков разрешений и по возможности перевести прием заявок на электронную основу.