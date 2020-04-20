Рассадником инфекции назвал пункты выдачи пропусков в Ростове губернатор области

«В условиях эпидемической угрозы каждая очередь — потенциальный рассадник инфекции. Ни о каком социальном дистанцировании, судя по фотографиям в СМИ, не может идти и речи. Люди в них подвергаются риску заражения коронавирусной инфекцией», — прокомментировал ситуацию Василий Голубев.