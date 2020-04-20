Ростовская область вошла в тройку аутсайдеров в Пасхальном рейтинге из-за COVID-19

По мнению СМИ, власти региона необоснованно закрыли все храмы для посещения в Пасху при относительно невысоком уровне заболеваемости — всего 0,004% населения.
Более того, чтобы не пускать прихожан на пасхальные богослужения и обеспечить соблюдение режима обязательной самоизоляции в регионе были привлечены сотрудники полиции и частных охранных организаций.
В этом рейтинге Ростовская область уступила только Республике Алтай и Санкт-Петербургу. Власти Алтая также закрыли все храмы, несмотря на то, что число заболевших в регионе составляло всего 2 человека.
Также поступили и власти Санкт-Петербурга при заболеваемости всего 0,028% населения.
Кроме того в топ-10 «безбожных» регионов также были включены Москва и Республика Башкортостан.
В число наиболее богобоязненных субъектов России вошли Челябинская, Тверская и Белгородская области. Там храмы решено было не закрывать, несмотря на пандемию.
Напомним, что на 20 апреля в Ростовской области число заразившихся коронавирусной инфекцией составило 292 человека. За сутки было зарегистрировано 60 новых больных. Вылечилось 13 человек.