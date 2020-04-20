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СК РФ проверит дело о геноциде в Карелии во времена ВОВ

20 апреля 2020, 09:45
Фото: flickr.com
В Следственном Комитете России начали изучать информацию о массовых убийствах людей на территории Карелии, которые происходили во времена Великой Отечественной войны.

Как сообщает RNS, специалисты проводят исследования периода 1941 - 1945 годов. Подозревается, что в указанный период на территории Карело-Финской ССР неизвестные устроили геноцид против мирных граждан по расовому признаку.

На данном этапе следствия, правоохранители разыскивают свидетельства, принадлежащие узникам концлагерей. Правоохранители отметили, что в период ВОВ условия труда и питания узников концлагерей были несовместимы с жизнью. В результате в период оккупации скончались несколько тысяч человек, среди которых несовершеннолетние подростки и малолетние дети.

После анализа материалов действия захватчиков получат соответствующую оценку.

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