СК РФ проверит дело о геноциде в Карелии во времена ВОВ

На данном этапе следствия, правоохранители разыскивают свидетельства, принадлежащие узникам концлагерей. Правоохранители отметили, что в период ВОВ условия труда и питания узников концлагерей были несовместимы с жизнью. В результате в период оккупации скончались несколько тысяч человек, среди которых несовершеннолетние подростки и малолетние дети.