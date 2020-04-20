СК РФ проверит дело о геноциде в Карелии во времена ВОВ

Как сообщает RNS, специалисты проводят исследования периода 1941 - 1945 годов. Подозревается, что в указанный период на территории Карело-Финской ССР неизвестные устроили геноцид против мирных граждан по расовому признаку.
На данном этапе следствия, правоохранители разыскивают свидетельства, принадлежащие узникам концлагерей. Правоохранители отметили, что в период ВОВ условия труда и питания узников концлагерей были несовместимы с жизнью. В результате в период оккупации скончались несколько тысяч человек, среди которых несовершеннолетние подростки и малолетние дети.
После анализа материалов действия захватчиков получат соответствующую оценку.