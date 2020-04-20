Температура воздуха в Ростовской области поднимется не выше +13 градусов

В понедельник, 20 апреля, в регионе начнутся дожди, которые будут лить до вторника. Днем столбики термометров поднимутся не выше +8 °С, ночью - до +6 °С. Но даже по северу региона ночных заморозков не будет. Ветер будет дуть с юго-западного направления со скоростью 2-4 метров в секунду.