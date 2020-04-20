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Температура воздуха в Ростовской области поднимется не выше +13 градусов

20 апреля 2020, 06:48
Фото: pixino.com
Прохладная и пасмурная погода ожидает жителей Ростовской области на наступившей неделе, пишет donnews.ru.

В понедельник, 20 апреля, в регионе начнутся дожди, которые будут лить до вторника. Днем столбики термометров поднимутся не выше +8 °С, ночью - до +6 °С. Но даже по северу региона ночных заморозков не будет. Ветер будет дуть с юго-западного направления со скоростью 2-4 метров в секунду.

Последующие три дня, до четверга, в дневные часы будет теплеть максимум до +13 °С. Будет пасмурно, возможны кратковременные дожди по утрам, ветер усилится до 6 метров в секунду и сменит направление. Ночью столбики термометров будут показывать не больше +4 °С.

В лучшую сторону погода изменится в пятницу, 24 апреля. В этот день прогнозируют переменную облачность и потепление до +16 °С днем и до +7 °С ночью. Скорость ветра, который будет дуть с Запада, составит 3-5 метров в секунду.

В выходные будет солнечно и тепло - до +21 °С днем и +8 °С по ночам. Ветер практически стихнет.

Ранее жителей Ростова-на-Дону также предупредили о дождливой погоде.

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