Температура воздуха в Ростовской области поднимется не выше +13 градусов

В понедельник, 20 апреля, в регионе начнутся дожди, которые будут лить до вторника. Днем столбики термометров поднимутся не выше +8 °С, ночью - до +6 °С. Но даже по северу региона ночных заморозков не будет. Ветер будет дуть с юго-западного направления со скоростью 2-4 метров в секунду.
Последующие три дня, до четверга, в дневные часы будет теплеть максимум до +13 °С. Будет пасмурно, возможны кратковременные дожди по утрам, ветер усилится до 6 метров в секунду и сменит направление. Ночью столбики термометров будут показывать не больше +4 °С.
В лучшую сторону погода изменится в пятницу, 24 апреля. В этот день прогнозируют переменную облачность и потепление до +16 °С днем и до +7 °С ночью. Скорость ветра, который будет дуть с Запада, составит 3-5 метров в секунду.
В выходные будет солнечно и тепло - до +21 °С днем и +8 °С по ночам. Ветер практически стихнет.