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Ученые рассказали об эффективных в борьбе с коронавирусом лекарствах

20 апреля 2020, 14:39
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Ученые из Китая смогли смоделировать атаку коронавируса на организм, выяснив, что препараты хлорохин и авипиравир являются самыми эффективными в борьбе с ним.

Газета «Известия» пишет, что проникая в организм, коронавирус уничтожает гемоглобин в крови, необходимый для легочного газообмена. Оказалось, что частицы SARS-COV-2 вытесняют из гемоглобина железа и связывают порфирин.

Специалисты считают, что наиболее эффективные лекарстваа в этой ситуации — хлорохин, защищающий гемоглобин от атаки вирусных белков, и авипиравир, способный ингибировать связь белков и не давать вирусу захватывать здоровые клетки.

Отмечается, что в настоящее время выводы предварительны и исследование будет продолжено.

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