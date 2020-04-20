Ученые рассказали об эффективных в борьбе с коронавирусом лекарствах

Газета «Известия» пишет, что проникая в организм, коронавирус уничтожает гемоглобин в крови, необходимый для легочного газообмена. Оказалось, что частицы SARS-COV-2 вытесняют из гемоглобина железа и связывают порфирин.
Специалисты считают, что наиболее эффективные лекарстваа в этой ситуации — хлорохин, защищающий гемоглобин от атаки вирусных белков, и авипиравир, способный ингибировать связь белков и не давать вирусу захватывать здоровые клетки.
Отмечается, что в настоящее время выводы предварительны и исследование будет продолжено.