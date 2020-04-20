В Госдуме оценили идею внести в ГК соседские права

Как пишет RT, Николаев заявил, что сейчас многие споры касательно прав на землю, использования общей собственности и других вопросов нельзя решить с помощью Земельного кодекса.
Поэтому, как считает эксперт, предложение прописать в ГК соседское право является разумным. Однако его необходимо тщательно проработать, учитывая особенности разных регионов страны.
Ранее было предложено законодательно установить нормативы по шуму, вибрациям, запаху и прочему воздействию на соседей. В случае нарушений этих норм жители смогут законно требовать их устранения.