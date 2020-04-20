rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Госдуме оценили идею внести в ГК соседские права

20 апреля 2020, 11:40
Фото: minsvyaz.ru
Глава комитета Госдумы по природным ресурсам и земельным отношениям Николай Николаев поддержал идею внести в Гражданский кодекс поправки о соседском праве.

Как пишет RT, Николаев заявил, что сейчас многие споры касательно прав на землю, использования общей собственности и других вопросов нельзя решить с помощью Земельного кодекса.

Поэтому, как считает эксперт, предложение прописать в ГК соседское право является разумным. Однако его необходимо тщательно проработать, учитывая особенности разных регионов страны.

Ранее было предложено законодательно установить нормативы по шуму, вибрациям, запаху и прочему воздействию на соседей. В случае нарушений этих норм жители смогут законно требовать их устранения.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58