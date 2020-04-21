Кирилл Сухов: олимпиада требует от математиков круглогодичной тренировки

Сухов рассказал, что России удалось усилить позиции путем внедрения нового подхода к отбору в сборную и к подготовке ее участников к международным соревнованиям. На сегодняшний день 15 кандидатов находятся в списке претендентов на попадание в сборную. В 2020 году в команду смогли пройти только двое из трех финалистов 2019 года. Этот факт говорит о том, что важнейшими критериями отбора являются эффективность и хороший интеллектуальный уровень кандидата.