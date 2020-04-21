Кирилл Сухов: олимпиада требует от математиков круглогодичной тренировки

В этом году в Санкт-Петербурге должна состояться 61-я Международная математическая олимпиада (ММО), в которой будут участвовать школьники из более чем 100 государств мира.
В 2017 году российские математики впервые за восемь лет попали в лидеры ММО, а в марте 2020 года завоевали сразу пять золотых медалей на Международной олимпиаде по математике, которая состоялась в Румынии. Об этом пишет Newsnn.ru.
Академия «Просвещение» обеспечила России место на Международной математической олимпиаде. Эти соревнования стали одним из важных этапов перед подготовкой к 61-й ММО, где сборная России рассчитывает хорошо выступить и занять призовые места.
Сухов рассказал, что России удалось усилить позиции путем внедрения нового подхода к отбору в сборную и к подготовке ее участников к международным соревнованиям. На сегодняшний день 15 кандидатов находятся в списке претендентов на попадание в сборную. В 2020 году в команду смогли пройти только двое из трех финалистов 2019 года. Этот факт говорит о том, что важнейшими критериями отбора являются эффективность и хороший интеллектуальный уровень кандидата.
По словам Сухова, с каждым годом олимпиадные задания усложняются. Современный подход позволяет выявить математически одаренных школьников, которые могут готовиться к Олимпиаде круглый год и полностью отдаваться тренировкам. Как правило, кандидатами становятся ученики 10-11 классов, которые хорошо показывают себя на Всероссийской олимпиаде школьников.
Главный тренер отметил, что подготовка к олимпиаде проходит в рамках дополнительного образования. Внимательный подход учителей дополнительного образования позволяет уже на ранних этапах выявлять талантливых школьников, которые в будущем могут попасть на олимпиаду. Однако соревнование в спортивном режиме может показаться непривычным и трудным даже для самых талантливых школьников, потому что они хороши в какой-то определенной теме или не умеют оперативно переключаться.
Пусть далеко не все одаренные дети попадают на Олимпиаду, однако позитивным сигналом является тот факт, что за последнее время выросло количество школьников, изучающих олимпиадную математику на дополнительном образовании, сказал Сухов. Это говорит о том, что в стране есть отличная математическая школа, поэтому не исключено, что в будущем российская экономика вырастет в сторону инноваций.