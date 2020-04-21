На 3,4 млн рублей сократилась прибыль «Центрального рынка» в Ростове за 2019 год

За указанный период прибыль компании составила 49,1 миллиона рублей, при этом выручка рынка тоже уменьшилась на 6,9% до 287,7 миллиона рублей.
Рост в 2019 году показали чистые активы ЗАО «Центральный рынок», на 3,1 миллиона до 483,9 миллиона рублей.
«Центральный рынок» начал свою работу в 1992 году, основным видом деятельности является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.
За 2018 год прибыль рынка упала на 22%, до 52,5 миллиона рублей, к тому же из-за введения контрольно-кассовой техники с 1 июля 2019 года он мог лишиться арендаторов. В результате рынок оказался на грани закрытия.