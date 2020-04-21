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На 3,4 млн рублей сократилась прибыль «Центрального рынка» в Ростове за 2019 год

21 апреля 2020, 08:19
Фото: yandex.ru/maps
За 2019 год чистая прибыль ЗАО «Центральный рынок» Ростова-на-Дону сократилась на 3,4 миллиона рублей, следует из информации системы СПАРК.

За указанный период прибыль компании составила 49,1 миллиона рублей, при этом выручка рынка тоже уменьшилась на 6,9% до 287,7 миллиона рублей.

Рост в 2019 году показали чистые активы ЗАО «Центральный рынок», на 3,1 миллиона до 483,9 миллиона рублей.

«Центральный рынок» начал свою работу в 1992 году, основным видом деятельности является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

За 2018 год прибыль рынка упала на 22%, до 52,5 миллиона рублей, к тому же из-за введения контрольно-кассовой техники с 1 июля 2019 года он мог лишиться арендаторов. В результате рынок оказался на грани закрытия.

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