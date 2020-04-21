Одноклассники запустили витрину услуг для предпринимателей и исполнителей

На витрине будут представлены исполнители и предприниматели трех категорий: спорт, образование и товары на заказ. В дальнейшем список категорий может быть расширен. Также в специальном блоке будут показываться исполнители, которые подтвердили готовность принимать заказы сейчас. На первом этапе на витрину попали исполнители услуг, которые ранее участвовали в публичном тестировании раздела «Мастера». В ближайшее время все, кто разместил свое резюме в разделе «Мастера» и готов работать онлайн, смогут поставить специальную отметку в настройках своего профиля в сервисе. После этого их анкета появится на витрине в соответствующей категории.