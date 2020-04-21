Ростовский блогер Гаспар Авакян намерен отсудить у МВД 50 тыс руб

Авакян, который является известным видеоблогером, потребовал взыскать с МВД 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда из-за задержания в феврале 2020 года.
Напомним, что в конце февраля 2020 года сотрудники правоохранительных органов задержали блогера, находящегося под следствием, за хулиганство. Авакян ругался матом в общественном месте.
Кроме того, в апреле Авакяна задержали из-за нарушения режима обязательной самоизоляции. Блогер снимал видеоролик о нарушениях в работе сотрудников ГИБДД. При этом Авакян предъявил сотрудникам правоохранительных органов удостоверение журналиста и редакционное задание.