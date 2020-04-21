Ростовский блогер Гаспар Авакян намерен отсудить у МВД 50 тыс руб

Кроме того, в апреле Авакяна задержали из-за нарушения режима обязательной самоизоляции. Блогер снимал видеоролик о нарушениях в работе сотрудников ГИБДД. При этом Авакян предъявил сотрудникам правоохранительных органов удостоверение журналиста и редакционное задание.