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Ростовский блогер Гаспар Авакян намерен отсудить у МВД 50 тыс руб

21 апреля 2020, 14:12
Фото: vk.com/avakiangaspar
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону принял исковое заявление местного жителя Гаспара Авакяна к ГУ МВД России по Ростовской области, информация об этом содержится в электронной картотеке дел.

Авакян, который является известным видеоблогером, потребовал взыскать с МВД 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда из-за задержания в феврале 2020 года.

Напомним, что в конце февраля 2020 года сотрудники правоохранительных органов задержали блогера, находящегося под следствием, за хулиганство. Авакян ругался матом в общественном месте.

Кроме того, в апреле Авакяна задержали из-за нарушения режима обязательной самоизоляции. Блогер снимал видеоролик о нарушениях в работе сотрудников ГИБДД. При этом Авакян предъявил сотрудникам правоохранительных органов удостоверение журналиста и редакционное задание.

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