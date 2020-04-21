Семь главных советов бизнесу — как пережить кризис

Избавьтесь от всех расходов, которые можно сократить. Экономия должна стать главным приоритетом. Откажитесь от запланированных затрат и сведите к минимуму текущие.
В поисках дополнительных возможностей присмотритесь к конкурентам – возможно, кто-то из них успешно экономит на том, во что вы вкладываетесь слишком усердно. Сейчас все ваши затраты должны идти исключительно на поддержание функционирования бизнеса.
Это непопулярная мера, но во время кризиса она неизбежна. В вашей компании должно остаться ровно столько сотрудников, сколько необходимо для её существования. Перераспределите обязанности между работниками. Оцените эффективность каждого: ключевые кадры нужно сохранить, но все остальные – кандидаты на выбывание. Это особенно актуально для отраслей, в которых большая доля расходов приходится на зарплатный фонд.
Не забывайте о соблюдении трудового законодательства: увольняя сотрудников с нарушениями, вы сделаете хуже только себе самому и нарвётесь на солидные штрафы.
Как бы ни велико было искушение набрать новых кредитов и продержаться за их счёт до конца карантина, это плохая идея. Лучше максимально снизить долговую нагрузку. Сейчас у вас нет спроса и дохода, а платить проценты по кредитам по-прежнему нужно. Попробуйте обратиться в банк за реструктуризацией: это позволит вам немного сократить риски в кризисный период. Погасите кредиты досрочно, если можете. Если ваша бизнес-модель построена на привлечении заёмных средств, попробуйте найти оптимальные или льготные предложения от банков.
Возьмите на себя полный контроль за финансами: вам придётся лично считать каждую копейку. Приведите в порядок отчётность и сделайте её как можно более прозрачной. Это поможет в переговорах с потенциальными инвесторами и увеличит шансы на успешное получение льготных кредитов.
Сейчас не время прощать должников. Разорвите отношения со всеми партнёрами, которые финансово ненадёжны. По возможности расторгните контракты с дебиторами и не работайте в долг. Если компания была не в состоянии вовремя вносить платежи до кризиса, она тем более не сможет с вами расплатиться в более сложной ситуации.
Если у вас есть какие-то активы, которые можно продать или сдать в аренду – сделайте это. Оборудование и транспорт вполне могут стать залоговым имуществом, если дела пойдут совсем плохо. В противном случае они должны приносить хоть какую-то прибыль. То же самое касается и недвижимости.
Возможно, кризис заставит вас изменить точку зрения на собственный бизнес и начать искать новые пути развития. В сложный период имеет смысл присмотреться к незанятым нишам на рынке или перепрофилировать свою деятельность на время карантина. Например, если у вас собственная швейная мастерская, начните производить защитные маски. Ищите способы продолжать работу в изменившихся условиях или перестроиться на смежные направления. Удешевляйте продукцию: в кризис потребление снизится, в приоритете будут менее дорогие товары.
Банкротство – крайний вариант, но иногда неизбежный. Лучше ликвидировать компанию сразу, чем подвергать её мучительной долговой агонии. Позаботьтесь о том, чтобы имущество организации досталось её учредителям, а не кредиторам – это позволит использовать сохранившиеся ресурсы позже, когда кризис завершится, для запуска нового дела. Чем лучше вы подготовитесь к трудному периоду, тем проще будет его пережить.