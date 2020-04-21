Семь главных советов бизнесу — как пережить кризис

Как бы ни велико было искушение набрать новых кредитов и продержаться за их счёт до конца карантина, это плохая идея. Лучше максимально снизить долговую нагрузку. Сейчас у вас нет спроса и дохода, а платить проценты по кредитам по-прежнему нужно. Попробуйте обратиться в банк за реструктуризацией: это позволит вам немного сократить риски в кризисный период. Погасите кредиты досрочно, если можете. Если ваша бизнес-модель построена на привлечении заёмных средств, попробуйте найти оптимальные или льготные предложения от банков.