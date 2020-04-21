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СК возбудил дело по факту похищения ростовских моряков пиратами в Нигерии

21 апреля 2020, 13:46
Фото: wikimedia.org
Южное следственное управление СКР возбудило уголовное дело по факту похищения нигерийскими пиратами ростовских моряков с судна Ambika, сообщили в ведомстве.

Пираты, вооруженные огнестрельным оружием, напали на судно Ambikа в дельте реки Нигер 2 января 2020 года. Они собирались угнать судно, но члены экипажа намеренно посадили его на мель. Тогда пираты похитили трех моряков, двое из которых являются жителями Ростовской области.

Через какое-то время заложники сбежали и смогли попасть в расположение вооруженных сил Нигерии.

«В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливается круг лиц причастных к совершенному преступлению. Расследование уголовного дела продолжается», — сказано в сообщении.

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