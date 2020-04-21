СК возбудил дело по факту похищения ростовских моряков пиратами в Нигерии

Пираты, вооруженные огнестрельным оружием, напали на судно Ambikа в дельте реки Нигер 2 января 2020 года. Они собирались угнать судно, но члены экипажа намеренно посадили его на мель. Тогда пираты похитили трех моряков, двое из которых являются жителями Ростовской области.