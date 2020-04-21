Ученые: суррогатные дети имеют сильную иммунную систему

При этом, по словам ученых, «дети из пробирки» имеют более сильный иммунитет, пишет NEWS.ru. Такие выводы были сделаны на основе исследований организма мышей, зачатых искусственным путем.
Ученые заметили, что по сравнению с другими у таких особей наблюдается большая жировая прослойка, особенно у самок. Отмечается, что такие особенности вполне применимы и к другим млекопитающим, в том числе к человеку.
Также исследователи обратили внимание на иммунную систему суррогатных детей, которая была несколько совершенней, чем у зачатых естественным образом. Это связывают с тем, что суррогатным матерям предъявляются большие требования по состоянию здоровья, поэтому малыши рождаются крепкими.