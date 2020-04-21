В Ростове назначили нового главврача больницы № 6

Posted 21 апреля 2020, 06:31
Published 21 апреля 2020, 06:31
Modified 1 октября, 14:30
Updated 1 октября, 14:30
Новым исполняющим обязанности главврача стал анестезиолог-реаниматолог Николай Кочубейник, ранее главой медучреждения был Альберт Пирумян.
В середине апреля Следственный комитет возбудил против городской больницы № 6 уголовное дело за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Причиной стали жалобы ростовчан. которые рассказали, что вынуждены были находиться в одной палате с женщиной с подозрением на коронавирус.
Позже диагноз подтвердился и пациентку перевели в другое учреждение. Из-за произошедших событий больницу закрыли на карантин, тесты на коронавирус сдали более 60 пациентов и врачей, заболевание выявили у рентгенолога.