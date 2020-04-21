В Ростове назначили нового главврача больницы № 6

В середине апреля Следственный комитет возбудил против городской больницы № 6 уголовное дело за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Причиной стали жалобы ростовчан. которые рассказали, что вынуждены были находиться в одной палате с женщиной с подозрением на коронавирус.