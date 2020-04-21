В Ростове выдали 120 тысяч пропусков нового образца для передвижений по городу

Напомним, что 19 апреля 2020 года губернатор Василий Голубев внес изменения в постановление регионального правительства в соответствии с которыми были введены пропуска нового образца, необходимые для передвижения по городу работникам предприятий, чья деятельность не была приостановлена из-за режима самоизоляции. Выдача новых разрешений началась 20 апреля. В настоящее время в Ростове действуют 25 пунктов по выдаче пропусков.