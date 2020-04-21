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В Ростове выдали 120 тысяч пропусков нового образца для передвижений по городу

21 апреля 2020, 13:13
Фото: rostov-gorod.ru
Пункты выдачи пропусков нового образца в Ростове-на-Дону опустели, большая часть разрешений была оформлена, сообщили в администрации города.

Всего было выдано свыше 120 тысяч пропусков. Очередей за разрешениями уже нет, как и конфликтных ситуаций.

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В администрации города отметили, что в помещениях стало свободнее, многие места выдачи пустуют. Телефоны «горячих линий» работают, количество звонков при этом заметно сократилось. Сейчас люди чаще всего звонят, чтобы уточнить какие-либо детали.

Напомним, что 19 апреля 2020 года губернатор Василий Голубев внес изменения в постановление регионального правительства в соответствии с которыми были введены пропуска нового образца, необходимые для передвижения по городу работникам предприятий, чья деятельность не была приостановлена из-за режима самоизоляции. Выдача новых разрешений началась 20 апреля. В настоящее время в Ростове действуют 25 пунктов по выдаче пропусков.

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