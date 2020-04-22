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Донецк снова стал лидером по числу заболевших коронавирусом

22 апреля 2020, 08:02
Фото: donland.ru
В Ростовской области за минувшие сутки больше всего заражений коронавирусом выявили в Донецке, сообщили в правительстве региона.

Власти отчитались о 52 новых случаях, за все время в регионе заразились 398 человек. Из больницы в связи с выздоровлением выписали 18 пациентов. Новые заболевшие живут в 16 городах и районах области. В Донецке заразились 17 человек, что стало самым большим показателем. Аналогичная ситуация была и во вторник.

«Это связано с тем, что город из других регионов вернулись около одной тысячи вахтовиков, некоторые оказались заражены. Их всех взяли под тщательный контроль», — прокомментировали в пресс-службе.

Кроме того, люди заражены в Шахтах, Ростове-на-Дону, Батайске, Зверево, Новошахтинске, Таганроге. Есть подтвержденные случаи в Егорлыкском, Кагальницком и Тацинском районах.

Медицинским наблюдением охвачено 2887 местных жителей. Проверить на заболевание уже удалось свыше 18 тысяч человек.

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