Донецк снова стал лидером по числу заболевших коронавирусом

Власти отчитались о 52 новых случаях, за все время в регионе заразились 398 человек. Из больницы в связи с выздоровлением выписали 18 пациентов. Новые заболевшие живут в 16 городах и районах области. В Донецке заразились 17 человек, что стало самым большим показателем. Аналогичная ситуация была и во вторник.
«Это связано с тем, что город из других регионов вернулись около одной тысячи вахтовиков, некоторые оказались заражены. Их всех взяли под тщательный контроль», — прокомментировали в пресс-службе.
Кроме того, люди заражены в Шахтах, Ростове-на-Дону, Батайске, Зверево, Новошахтинске, Таганроге. Есть подтвержденные случаи в Егорлыкском, Кагальницком и Тацинском районах.
Медицинским наблюдением охвачено 2887 местных жителей. Проверить на заболевание уже удалось свыше 18 тысяч человек.