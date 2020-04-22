Донецк снова стал лидером по числу заболевших коронавирусом

Власти отчитались о 52 новых случаях, за все время в регионе заразились 398 человек. Из больницы в связи с выздоровлением выписали 18 пациентов. Новые заболевшие живут в 16 городах и районах области. В Донецке заразились 17 человек, что стало самым большим показателем. Аналогичная ситуация была и во вторник.