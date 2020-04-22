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Карта распространения коронавируса появилась в Ростовской области

22 апреля 2020, 09:29
Фото: Правительство Ростовской области
В Ростовской области на специальной карте показали количество зараженных коронавирусной инфекцией территорий, сообщили в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации с коронавирусом.

На карте показаны территории с выявленными случаями заболевания. Так, заболевшие есть в Азове, Ростове, Батайске, Гуково, Донецке, Зверево.

Кроме того, болезнь не обошла стороной Шахты, Таганрог, Новошахтинск. Показано также количество выздоровевших и районы, где они проживают.

За последние сутки в Ростовской области заболели 52 человека, а общее число случаев выросло до 398. За это время врачам удалось вылечить 18 пациентов.

За последние 24 часа больше всего людей заболели в Донецке из-за приехавших из других регионов вахтовиков. Всего в город вернулись около одной тысячи человек.

До этого депутат в Ростове Анатолий Котляров сравнил местных жителей со скотиной, рассуждая о ситуации с заболеванием.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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