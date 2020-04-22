Карта распространения коронавируса появилась в Ростовской области

На карте показаны территории с выявленными случаями заболевания. Так, заболевшие есть в Азове, Ростове, Батайске, Гуково, Донецке, Зверево.
Кроме того, болезнь не обошла стороной Шахты, Таганрог, Новошахтинск. Показано также количество выздоровевших и районы, где они проживают.
За последние сутки в Ростовской области заболели 52 человека, а общее число случаев выросло до 398. За это время врачам удалось вылечить 18 пациентов.
За последние 24 часа больше всего людей заболели в Донецке из-за приехавших из других регионов вахтовиков. Всего в город вернулись около одной тысячи человек.
До этого депутат в Ростове Анатолий Котляров сравнил местных жителей со скотиной, рассуждая о ситуации с заболеванием.