Почти 3 млн рублей задолжала работникам сельхозкомпания в Ростовской области

Надзорное ведомство провело проверку соблюдения требований закона об оплате труда. Оказалось, что сельскохозяйственная компания задолжала 77 сотрудникам более 2,8 миллиона рублей.
«От руководителя организации потребовали исправить ситуацию, также было возбуждено дело об административном правонарушении. После этого сотрудникам выплатили деньги», — сказано в сообщении.
Отмечается, что компанию и руководителя оштрафовали.
Ранее появилась информация, что почти 2 миллиона рублей заплатят нарушители самоизоляции в Ростовской области.