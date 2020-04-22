«Проект» Баданина опубликовал опровержение собственного расследования

В частности, речь идет о статье “Телега из Кремля”, в которой утверждается, что якобы большинство популярных telegram-каналов контролируется властями России. По мнению авторов, канал “Незыгарь” принадлежит бизнесмену Владиславу Клюшину. Дело было передано в суд, который проиграл “Проект”, пишет nashgorod.ru.
В блогосфере практически сразу разнеслась эта новость. Блогер Сергей Никитский написал, что распространение откровенно фейковой информации со стороны “главного расследовательского медиа России” - попросту неуважение.
В интервью летом 2018 года, когда “Проект” только запускался, Баданин сообщил, что будет работать со сложными жанрами журналистики, среди которых расследования, истории и пр. За основу своих материалов он хотел брать большие данные. Кроме того, Баданин заявил, что хочет стать “главным расследователем” страны.
Кроме того, по его же словам, “Проект” - некоммерческое медиа, в котором состоит 11 человек, а финансирование не превышает полумиллиона долларов. Баданин уверял, что подобный формат СМИ популярен в США. В качестве примера он рассказал об издании ProPublica, организованном в 2007 году на средства демократической партии.