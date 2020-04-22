«Проект» Баданина опубликовал опровержение собственного расследования

Кроме того, по его же словам, “Проект” - некоммерческое медиа, в котором состоит 11 человек, а финансирование не превышает полумиллиона долларов. Баданин уверял, что подобный формат СМИ популярен в США. В качестве примера он рассказал об издании ProPublica, организованном в 2007 году на средства демократической партии.