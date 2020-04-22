Рамзан Кадыров побрился наголо из-за закрытых парикмахерских

Жители Чечни начали интересоваться, когда будут открыты хотя бы парикмахерские. Сейчас они не работают из-за ситуации с коронавирусом.
Кадыров в ответ на это призвал население побриться наголо, по его словам, это полезно для здоровья. «Я сделал это сам, как это делали наши предки, это очень полезно. Наш пророк тоже брил голову», — заявил глава Чечни.
Напомним, что многие заведения закрыли в республике еще в конце марта. В данный момент в регионе зарегистрировано более 300 случаев заражения коронавирусом.
Ранее в Ростовской области депутат сравнил местных жителей со скотиной во время рассуждения о коронавирусе.