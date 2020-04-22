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Сидящих в изоляции ростовчан попросили не засорять канализацию

22 апреля 2020, 09:58
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону во время режима обязательной самоизоляции участились аварии на внутридомовых сетях канализации, сообщили в городской администрации.

Местных жителей попросили внимательно относиться к работе инженерных систем. Это снизит вероятность поломки сантехнических приборов и нагрузку на городские сети.

«Необходимо содержать в чистоте унитазы, раковины и умывальники. Нельзя выливать легковоспламеняющиеся жидкости и кислоту», — предупредили в мэрии.

Кроме того, запрещено бросать в унитаз песок, строительный мусор, тряпки, кости, стекло, металлические и деревянные предметы. Не стоит допускать непроизводственного расхода водопроводной воды.

Фото: rostov-gorod.ru

Отмечается, что обо всех неисправностях системы водопровода и канализации следует сообщать в эксплуатирующую организацию.

Ранее ростовчане начали жаловаться на частые отключения света.

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