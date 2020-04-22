Сидящих в изоляции ростовчан попросили не засорять канализацию

Местных жителей попросили внимательно относиться к работе инженерных систем. Это снизит вероятность поломки сантехнических приборов и нагрузку на городские сети.
«Необходимо содержать в чистоте унитазы, раковины и умывальники. Нельзя выливать легковоспламеняющиеся жидкости и кислоту», — предупредили в мэрии.
Кроме того, запрещено бросать в унитаз песок, строительный мусор, тряпки, кости, стекло, металлические и деревянные предметы. Не стоит допускать непроизводственного расхода водопроводной воды.
Отмечается, что обо всех неисправностях системы водопровода и канализации следует сообщать в эксплуатирующую организацию.