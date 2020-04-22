В Ростове организовали митинг во время пандемии коронавируса

Акция вызвала неодобрение со стороны местных жителей. «Вот серьезно? Народ сидит дома, а КПРФ митинги устраивает? Если эти люди не будут привлечены к ответственности, то это будет плевок в лицо остальным гражданам города», — написал один из пользователей. «М-да, так мы точно до осени будем дома сидеть», — поддержал другой комментатор.