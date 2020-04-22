В Ростове организовали митинг во время пандемии коронавируса

Posted 22 апреля 2020, 12:42
Published 22 апреля 2020, 12:42
Modified 17 сентября 2022, 17:01
Updated 17 сентября 2022, 17:01
В день 150-го дня рождения вождя пролетариата на площади имени Ленина собрались несколько десятков человек. У пришедших были с собой красные советские флаги с серпом и молотом.
Акция вызвала неодобрение со стороны местных жителей. «Вот серьезно? Народ сидит дома, а КПРФ митинги устраивает? Если эти люди не будут привлечены к ответственности, то это будет плевок в лицо остальным гражданам города», — написал один из пользователей. «М-да, так мы точно до осени будем дома сидеть», — поддержал другой комментатор.
В области из-за угрозы распространения коронавируса действует режим самоизоляции, людям запретили выходить из дома и собираться толпами.
Ранее жители Ростова устроили виртуальный митинг возле здания правительства при помощи электронной карты.