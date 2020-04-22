rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 апреля 2020, 12:42

Published 22 апреля 2020, 12:42

Modified 17 сентября 2022, 17:01

Updated 17 сентября 2022, 17:01

В Ростове организовали митинг во время пандемии коронавируса

22 апреля 2020, 12:42
В Ростове-на-Дону 22 апреля прошел митинг, приуроченный к годовщине со дня рождения Владимира Ленина, сообщается в городском паблике.

В день 150-го дня рождения вождя пролетариата на площади имени Ленина собрались несколько десятков человек. У пришедших были с собой красные советские флаги с серпом и молотом.

Акция вызвала неодобрение со стороны местных жителей. «Вот серьезно? Народ сидит дома, а КПРФ митинги устраивает? Если эти люди не будут привлечены к ответственности, то это будет плевок в лицо остальным гражданам города», — написал один из пользователей. «М-да, так мы точно до осени будем дома сидеть», — поддержал другой комментатор.

В области из-за угрозы распространения коронавируса действует режим самоизоляции, людям запретили выходить из дома и собираться толпами.

Ранее жители Ростова устроили виртуальный митинг возле здания правительства при помощи электронной карты.

Материалы по теме
Власти Ростовской области прокомментировали виртуальный митинг ростовчанПолитолог связал виртуальный митинг в Ростове с запоздалыми мерами из-за коронавирусаВиртуальный митинг разогнали в Ростове
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика