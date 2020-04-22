В Ростовской области вылечили 18 человек с коронавирусом

За 24 часа число пациентов стало больше на 52 человека, в данный момент зарегистрировано 398 случаев заражения. Медики вылечили 18 человек в Ростове, Азове, Зверево, Азовском и Семикаракорском районах.
Отмечается, что в стационарах находятся 88 пациента, три из них в тяжелом состоянии. Новые заболевшие проживают в 16 городах и районах.
«Большинство заболевших снова оказалось в Донецке — 17 человек. Также люди заразились в Ростове, Куйбышевском и Белокалитвинском, Егорлыкском, Кагальницком и Тацинском районах», — сказано в сообщении.
Есть зараженные в Батайске, Зверево, Новошахтинске, Таганроге.
Всего в регионе провели 18,7 тысячи тестов на коронавирус. Ранее депутат в Ростове Анатолий Котляров сравнил население со скотиной, рассуждая о ситуации с заболеванием.