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В Ростовской области вылечили 18 человек с коронавирусом

22 апреля 2020, 08:00
Фото: donland.ru
Медикам удалось вылечить 18 человек, которые заболели коронавирусом в Ростовской области, об этом проинформировали в правительстве региона.

За 24 часа число пациентов стало больше на 52 человека, в данный момент зарегистрировано 398 случаев заражения. Медики вылечили 18 человек в Ростове, Азове, Зверево, Азовском и Семикаракорском районах.

Отмечается, что в стационарах находятся 88 пациента, три из них в тяжелом состоянии. Новые заболевшие проживают в 16 городах и районах.

«Большинство заболевших снова оказалось в Донецке — 17 человек. Также люди заразились в Ростове, Куйбышевском и Белокалитвинском, Егорлыкском, Кагальницком и Тацинском районах», — сказано в сообщении.

Есть зараженные в Батайске, Зверево, Новошахтинске, Таганроге.

Всего в регионе провели 18,7 тысячи тестов на коронавирус. Ранее депутат в Ростове Анатолий Котляров сравнил население со скотиной, рассуждая о ситуации с заболеванием.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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