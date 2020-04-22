В Саратове коронавирусом COVID-19 заболели восемь детей

Posted 22 апреля 2020, 16:03
Published 22 апреля 2020, 16:03
Modified 17 сентября 2022, 17:01
Updated 17 сентября 2022, 17:01
Заместитель министра здравоохранения региона Андрей Гадяцкий провел брифинг посвященный этой проблеме, информирует «ФедералПресс».
В ходе мероприятия выяснилось, что на вторник, 21 апреля, в регионе выявлено 168 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них новых случаев 26. Вылечились от инфекции 13 пациентов. Жертв пока удается избегать.
Больных распределили по возрасту. Так детей заразилось восемь. Речь идет о мальчиках и девочках в возрасте от 1 до 16 лет. В общей структуре заболевания это 3,5%. В Саратовской области коронавирус выявили у девяти пациентов, возраст которых 80 лет и старше.
По словам Андрея Гадяцкого, в регионе COVID-19 диагностирован 91 мужчине и 77 женщинам. Под наблюдением врачей остаются 1 080 человек, из них 762 старше 60 лет. С медицинского учета сняли 4 958 граждан.
В областной клинической больнице остаются девять пациентов с внебольничной пневмонией бактериальной природы, не вирусной. Три человека лежат с тяжелой пневмонией. Один пациент в реанимации, еще двое в отделении пульмонологии, сообщил замглавы минздрава Саратовской области.
Андрей Гадяцкий добавил, что больных принимают три стационара. За минувший день туда поступили 49 больных. Инфекцию подтвердили у девяти. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 10 граждан.