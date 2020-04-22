В Саратове коронавирусом COVID-19 заболели восемь детей

Больных распределили по возрасту. Так детей заразилось восемь. Речь идет о мальчиках и девочках в возрасте от 1 до 16 лет. В общей структуре заболевания это 3,5%. В Саратовской области коронавирус выявили у девяти пациентов, возраст которых 80 лет и старше.