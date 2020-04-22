В Сбербанка расширили линейку беспроцентных зарплатных кредитов

Отмечается, что правительство и Центробанк на фоне кризиса, вызванного коронавирусом, запустили госпрограмму по выдаче зарплатных кредитов для микро- и малого бизнеса. Согласно программе до 1 октября компаниям можно обратиться за таким кредитом. Выдается он на срок до 12 месяцев, и первые 6 – ставка 0%. Далее она составит 4%. Ранее администрация Сбербанка сообщала, что такие кредиты будут доступны только клиентам, имеющим зарплатный проект в банке.