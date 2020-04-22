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В Сбербанка расширили линейку беспроцентных зарплатных кредитов

22 апреля 2020, 11:17
Фото: flickr.com
Теперь самый большой банк России будет выдавать зарплатные кредиты с нулевым процентом не только компаниям, имеющим в банке зарплатный проект.

Решение озвучил зампред правления банка Анатолий Попов. Он отметил, что совместно с ФНС и Минэкономразвития разработан новый механизм, учитывающий обращения потенциального получателя кредита с нулевым процентом в другие банки.

«Механизм отработан, он уже полностью запущен, и с понедельника мы уже начали прием заявок от не наших клиентов. И уже у нас 20 кредитов выдано», — подчеркнул Попов.

Отмечается, что правительство и Центробанк на фоне кризиса, вызванного коронавирусом, запустили госпрограмму по выдаче зарплатных кредитов для микро- и малого бизнеса. Согласно программе до 1 октября компаниям можно обратиться за таким кредитом. Выдается он на срок до 12 месяцев, и первые 6 – ставка 0%. Далее она составит 4%. Ранее администрация Сбербанка сообщала, что такие кредиты будут доступны только клиентам, имеющим зарплатный проект в банке.

Также сообщается, что Сбербанк открыл своим клиентам почти 50 тысяч предварительно одобренных лимитов по зарплатным кредитам. Заявки на такие кредиты подали уже 9000 компаний, свыше 2500 уже получили их, пишет newsnn.ru.

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