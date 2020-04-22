В Волгодонске завели дело из-за гибели слесаря на строительной площадке

Слесарь-ремонтник занимался сборкой переходной площадки на металлоконструкции. Во время работ сложилась металлическая конструкция, из-за чего 38-летний мужчина получил множественные травмы.
«Пострадавшего спасти не удалось. По результатам доследственной проверки было возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда», — сказано в сообщении.
В данный момент проводятся следственные действия, в ходе которых будут установлены все обстоятельства случившегося. Также назначены различные экспертизы.
Ранее в Батайске следствие организовало проверку после гибели двух маленьких детей во время возгорания дома.