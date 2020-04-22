Власти Ростовской области рассказали о ситуации с заболеваемостью коронавирусом

Posted 22 апреля 2020, 02:55
Published 22 апреля 2020, 02:55
Modified 1 октября, 15:37
Updated 1 октября, 15:37
Он рассказал, что прирост заболевших каждый день составляет примерно одно и тоже число. По его словам, в таких условиях выйти на плато можно в конце апреля или начале мая.
Ковалев уточнил, что для этого надо соблюдать санитарные правила. Эти слова поддержал глава региона Василий Голубев.
«Самоизоляция является наиболее действенным инструментом сохранения относительно стабильной ситуации. И контроль тут должен осуществляться в полном объеме. Если расслабиться, то то процесс затянется на несколько недель», — заявил губернатор.