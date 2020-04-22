Водители пожаловались на проблемы оплаты парковок в Ростове

Местных жителей не устраивает предложенная система оплаты — за каждые полчаса. Они рассказали, что если хоть на минуту превысить время, то придется заплатить значительно больше. «Кроме того, водители недовольны формой оплаты через приложение в смартфоне. В этом случае банк берет комиссию с размере до 5%», — сказано в сообщении.
Отмечается, что по этой ситуации будут подготовлены предложения в мэрию. Планируется принять оптимальное для горожан решение.
Ранее житель Ростова-на-Дону предложил освободить от оплаты парковок ветеранов и членов многодетных семей. До этого говорилось, что платные парковки в Ростове могут стать бесплатными из-за угрозы коронавируса.