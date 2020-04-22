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Водители пожаловались на проблемы оплаты парковок в Ростове

22 апреля 2020, 08:31
Фото: RostovGazeta
В Ростове-на-Дону от водителей поступают жалобы на проблемы с оплатой платных парковок, сообщает Заксобрание Ростовской области.

Местных жителей не устраивает предложенная система оплаты — за каждые полчаса. Они рассказали, что если хоть на минуту превысить время, то придется заплатить значительно больше. «Кроме того, водители недовольны формой оплаты через приложение в смартфоне. В этом случае банк берет комиссию с размере до 5%», — сказано в сообщении.

Отмечается, что по этой ситуации будут подготовлены предложения в мэрию. Планируется принять оптимальное для горожан решение.

Ранее житель Ростова-на-Дону предложил освободить от оплаты парковок ветеранов и членов многодетных семей. До этого говорилось, что платные парковки в Ростове могут стать бесплатными из-за угрозы коронавируса.

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