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Главный санитарный врач Ростовской области сообщил, что погода не влияет на пандемию

23 апреля 2020, 15:14
Фото: RostovGazeta
Главный санитарный врач Ростовской области в ходе брифинга 23 апреля развенчал миф о том, что теплая погода может повлиять на замедление распространения коронавируса.

По словам главы регионального Роспотребнадзора, прогнозы должны основываться на объективных показателях. Но пока данных о связи интенсивности эпидемиологического процесса с климатическими особенностями донского региона нет.

Ковалев вновь дал неблагоприятный прогноз по поводу пандемии в Ростовской области и добавил, что регион находится пока на этапе роста заболеваемости.

Напомним, что на 23 апреля в Ростовской области был зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусом. В настоящее время в регионе имеются сведения о 469 случаях заражения.

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