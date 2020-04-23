Главный санитарный врач Ростовской области сообщил, что погода не влияет на пандемию

По словам главы регионального Роспотребнадзора, прогнозы должны основываться на объективных показателях. Но пока данных о связи интенсивности эпидемиологического процесса с климатическими особенностями донского региона нет.
Ковалев вновь дал неблагоприятный прогноз по поводу пандемии в Ростовской области и добавил, что регион находится пока на этапе роста заболеваемости.
Напомним, что на 23 апреля в Ростовской области был зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусом. В настоящее время в регионе имеются сведения о 469 случаях заражения.