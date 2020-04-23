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Posted 23 апреля 2020, 06:36

Published 23 апреля 2020, 06:36

Modified 17 сентября 2022, 17:01

Updated 17 сентября 2022, 17:01

Множество грузовиков заметили на границе Ростовской области и Украины

23 апреля 2020, 06:36
На границе Ростовской области и Украины оказалось большое количество грузовых автомобилей, сообщили в ОБСЕ.

За последнюю неделю насчитали 750 большегрузов, которые проехали через два пропускных пункта — через Донецк и Гуково. В основном проезжали фуры с украинскими номерами, однако были машины и с российскими номерными знаками.

По информации наблюдателей, выросло и количество цистерн с пропаном и бутаном. Однако причины изменения обстановки не раскрываются.

Ранее Украина пригрозила ракетным ударом по нефтеперерабатывающему заводу в Ростовской области. До этого Украина потребовала от России предоставить контроль над границей под Ростовом.

В начале года рядом с границей Ростовской области военные из Украины провели учения по уничтожению условного противника.

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