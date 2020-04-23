Множество грузовиков заметили на границе Ростовской области и Украины

Posted 23 апреля 2020, 06:36
Published 23 апреля 2020, 06:36
Modified 17 сентября 2022, 17:01
Updated 17 сентября 2022, 17:01
За последнюю неделю насчитали 750 большегрузов, которые проехали через два пропускных пункта — через Донецк и Гуково. В основном проезжали фуры с украинскими номерами, однако были машины и с российскими номерными знаками.
По информации наблюдателей, выросло и количество цистерн с пропаном и бутаном. Однако причины изменения обстановки не раскрываются.
Ранее Украина пригрозила ракетным ударом по нефтеперерабатывающему заводу в Ростовской области. До этого Украина потребовала от России предоставить контроль над границей под Ростовом.
В начале года рядом с границей Ростовской области военные из Украины провели учения по уничтожению условного противника.