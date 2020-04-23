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Новые случаи заражения COVID-19 выявлены в 18 районах и городах Ростовской области

23 апреля 2020, 07:52
Фото: donland.ru
В Ростовской области зарегистрировали 71 новый случай заболевания коронавирусом в 18 городах и районах, сообщили в правительстве региона.

В Ростове за последние сутки заболел 21 человек, в Батайске — 10, Новошахтинске — шесть местных жителей. Случаи заражения зарегистрированы в Шахтах, Зверево, Мясниковском, Аксайском, Заветинском, Кашарском, Сальском, Азовском, Багаевском районах.

«В данный момент под наблюдением находятся 3439 человек. За весь период им было охвачено 14,2 тысячи граждан», — сказано в сообщении.

Всего в области провели 20,4 тысячи тестов на коронавирус. В данный момент в регионе зарегистрировано 469 случаев заболевания, вылечить удалось 18 пациентов.

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