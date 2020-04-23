Ужесточение санкций для нарушителей самоизоляции в Ростовской области не планируется

По его словам, жители Ростова-на-Дону соблюдают режим обязательной самоизоляции «на четверку». При этом введение пропусков нового образца с сегодняшнего дня повлияло на ситуацию в городе в лучшую сторону.
«Самоизоляция — главная мера и ее нужно исполнять. Введенные меры пока позволяют реализовывать в полном объеме мероприятия, позволяющие останавливать эпидемию», — подчеркнул глава регионального Роспотребнадзора.
Напомним, что на 23 апреля в Ростовской области был зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусом. В настоящее время в регионе имеются сведения о 469 случаях заражения.
Напомним, что в Ростове-на-Дону завершилась выдача разрешений для беспрепятственного перемещения по городу. Специальные пропуска оформляли в течение трех дней, для этого организовали 25 пунктов выдачи.