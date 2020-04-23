В Москве скончались 27 пациентов от коронавирусной инфекции

Posted 23 апреля 2020, 10:46
Published 23 апреля 2020, 10:46
Modified 17 сентября 2022, 17:02
Updated 17 сентября 2022, 17:02
«Среди умерших – граждане в возрасте 38-90 лет», — уточняется в сообщении штаба.
Также там отметили, что большая часть пациентов имели сопутствующие заболевания. Речь идет о гипертонии, хроническом бронхите, сахарном диабете, хроническом лимфолейкозе. У 38-летнего умершего пациента был хронический бронхит, сообщает RNS.
По сведениям оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 22 апреля, количество инцидентов заражения в РФ выросло за суточный период на 5236 и составило 57999. За все время эпидемии в России излечились 4420 заболевших, скончалось 513 человек.