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Posted 23 апреля 2020, 10:46

Published 23 апреля 2020, 10:46

Modified 17 сентября 2022, 17:02

Updated 17 сентября 2022, 17:02

В Москве скончались 27 пациентов от коронавирусной инфекции

В Москве скончались 27 пациентов от коронавирусной инфекции

23 апреля 2020, 10:46
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В Москве скончались еще 27 пациентов с подтвержденным диагнозом пневмония и положительным тестом на коронавирус. Об этом рассказали в оперативном штабе.

«Среди умерших – граждане в возрасте 38-90 лет», — уточняется в сообщении штаба.

Также там отметили, что большая часть пациентов имели сопутствующие заболевания. Речь идет о гипертонии, хроническом бронхите, сахарном диабете, хроническом лимфолейкозе. У 38-летнего умершего пациента был хронический бронхит, сообщает RNS.

По сведениям оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 22 апреля, количество инцидентов заражения в РФ выросло за суточный период на 5236 и составило 57999. За все время эпидемии в России излечились 4420 заболевших, скончалось 513 человек.

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